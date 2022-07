Tempo seco atinge Minas Gerais nesta semana; veja a previsão

São esperados índices de umidade em torno de 25% em diversas regiões do estado a partir de quinta-feira (28/7) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O período de seca nas regiões do Triângulo Mineiro, do Norte e do Noroeste de Minas persiste, sem previsão de mudança. A partir de quinta-feira (28/7), a névoa seca se alastra por praticamente todo o estado, com exceto da região Leste.









Entretanto, as áreas do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce permanecem com céu parcialmente nublado e névoa úmida ao amanhecer.





Na quarta-feira (27/7), há possibilidade de chuvisco no Vale do Jequitinhonha.





Temperaturas





Em Belo Horizonte, a mínima nesta segunda-feira (25/7) foi de 13,1°C, registrada na Estação Cercadinho, e a máxima prevista é de 25°C à tarde. A umidade fica em 30% no período mais quente.





No estado, a menor temperatura foi registrada em Caldas, no Sul de Minas, com 4,8°C. A máxima esperada é de 32°C no Triângulo Mineiro e Norte de Minas.





As temperaturas ficam estáveis em BH e no estado até quinta. Já na sexta-feira (29/7), uma ligeira elevação faz os termômetros na capital ficarem entre 13°C e 28°C.





No estado a mínima sobe para 5°C, e a máxima de 33°C é esperada no Triângulo.