Homem surta, joga gasolina em carros e ateia fogo em posto de combustível

Bombeiros aplicaram serragem para estancar o combustível despejado no estabelecimento (foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Durante um surto, um homem derramou gasolina em carros e ateou fogo em um posto de combustível, no bairro Milionários, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desse domingo (24/07).

O homem é funcionário do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada e controlou as chamas com um extintor de incêndio do próprio local.

Ninguém se feriu e o local não foi danificado pelo fogo.

A PM informou que o homem de 30 anos foi contido e encaminhado para o Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam), mas ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado mas, quando chegou ao local, o fogo já havia sido controlado.

As guarnições jogaram serragem na área do posto onde o combustível foi despejado.