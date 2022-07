Incêndio atinge casa na zona rural de São Gonçalo, em Conselheiro Lafaiete

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete, houve danos na estrutura do imóvel, com parte do telhado e algumas paredes destruídas (foto: CBMMG/Divulgação )

Um incêndio destruiu parte de uma casa na zona rural de São Gonçalo, em Conselheiro Lafaiete, na madrugada deste sábado (23/7). Segundo testemunhas, três pessoas estavam no imóvel. Elas foram levadas para atendimento médico e sofreram queimaduras.





O Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete foi acionado por volta das 4h para atender a ocorrência. Testemunhas disseram que um casal com o filho estavam no imóvel no momento do incêndio. Eles foram retirados por moradores e levados para receber atendimento médico. As testemunhas contam que os três sofreram queimaduras, mas não souberam informar a gravidade dos ferimentos.





Segundo os bombeiros, as chamas foram controladas após cerca de 30 minutos do início do combate, que consumiu cerca de 2,5 mil litros de água. Um rescaldo foi realizado e o local foi deixado em segurança. Houve danos na estrutura do imóvel, parte do telhado e algumas paredes foram destruídas.





Os bombeiros informaram ainda que não se sabe onde o incêndio começou, mas havia muitos materiais combustíveis na casa, como o forro de madeira e outros objetos que fizeram com que o fogo se alastrasse rapidamente entre os cômodos.