Incêndio destrói ônibus que fazia viagem pelo aplicativo Buser em Minas

Segundo passageiros, as chamas começaram na parte traseira do ônibus e depois se alastraram para todo o veículo (foto: CBMMG/ Divulgação) Um ônibus que fazia uma viagem pelo aplicativo Buser pegou fogo na noite de sexta-feira (22/7) em Catas Altas da Noruega, Região Central de Minas. O veículo passava pela estrada MGC-482 quando passageiros perceberam as chamas se iniciando no interior do veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.









Ainda segundo os bombeiros, o ônibus era da empresa Transmottal e operava pelo aplicativo de viagens Buser. Não há informações sobre a rota e a quantidade de passageiros embarcados no momento do incêndio.





A reportagem entrou em contato com a assessoria da Buser, mas, até a última atualização desta matéria, não houve resposta.





Os passageiros foram atendidos pela prefeitura de Catas Altas da Noruega, que providenciou transporte até a área urbana da cidade para que eles pudessem se alimentar e entrar em contato com familiares, já que no ponto do incêndio não havia sinal de celular.