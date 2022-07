Mesmo sem regulamentação da prefeitura, 99 lança mototáxi em BH

Apesar do mototáxi não estar regulamentado na capital mineira, e por isso ser ilegal, o transporte de passageiros por moto pelos aplicativos tem funcionado desde outubro do ano passado (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A. Press) A empresa 99 vai começar a ofertar transporte de passageiros por moto em Belo Horizonte a partir desta segunda-feira (25/7), apesar desse tipo de serviço não ser regulamentado na capital.





De acordo com a 99, o serviço 99Moto busca oferecer uma alternativa mais acessível aos deslocamentos diários, com viagens que podem ser até 30% mais baratas que as corridas de carro.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que “mediante oferta do transporte de passageiros por motocicletas, estão sendo analisadas e estudadas medidas para a regulamentação e fiscalização do serviço na capital”.

Alternativa econômica





“A expansão do serviço do 99Moto faz parte do compromisso da empresa em oferecer o acesso a mais opções acessíveis de mobilidade. No momento atual, de economia instável e alta dos combustíveis, a categoria é uma alternativa econômica que facilita o acesso a terminais de ônibus e que gera possibilidades de ganhos aos motociclistas parceiros”, diz Igor Soares, líder de categorias da 99 e responsável pela 99Moto no Brasil.

A empresa informou que vai oferecer seguro contra acidentes e uma central de atendimento 24 horas, além de ferramentas já disponibilizadas, como monitoramento GPS, gravação de áudio, compartilhamento de rotas e um botão para acionar a polícia.

A 99 também reforçou a obrigatoriedade do uso dos capacetes, e que o uso de máscaras é recomendado.