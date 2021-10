Uber Moto chega a BH, apesar de proibição de mototáxis na capital

Uber Moto é nova aposta da Uber nas cidades brasileiras (foto: Uber/Reprodução) A Uber, empresa de mobilidade, lançou nesta sexta-feira (22/10) a Uber Moto. A nova aposta do aplicativo traz como opção a viagem de motocicleta, com um custo menor que o carro.









De acordo com o aplicativo, a primeira cidade a receber a Uber Moto foi Aracajú, em novembro de 2020. “Temos visto que esse é um tipo de uso perfeito para a moto, pois muitas vezes é perto demais para uma viagem de carro e fica cansativo para ir caminhando", afirma Luciana Ceccato, diretora de marketing da Uber.



A circulação de mototáxi, porém, é proibida na capital mineira. Segundo a BHTrans, o serviço não é regulamentado, portanto, não é permitido. Questionada sobre a nova opção da Uber, a empresa responsável pelo trânsito na capital se limitou a responder que realiza ações de fiscalização constantes. "Com o intuito de coibir o transporte irregular, a BHTrans faz ações em conjunto com a Polícia Militar e Guarda Municipal para monitoramento, e multas são aplicadas pela PMMG e GM, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro", afirmou.



Já a Uber, por meio de nota, negou que seu serviço seja similar ao mototáxi e afirmou que, por ser uma empresa de tecnologia, não se enquadra nos requisitos de autorizações exigidas de empresas de transporte. "A Uber desenvolve um aplicativo que conecta parceiros que dirigem os próprios veículos a usuários que desejam se movimentar pelas cidades", afirmou.





"Na modalidade Uber Moto, parceiros contratam o aplicativo para realizar transporte privado individual em motocicletas, atividade prevista na Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012) e distinta de categorias de transporte público individual em motocicletas, como o mototáxi, ao qual se referem as legislações mencionadas. A norma federal que regulamenta o transporte individual privado de passageiros - e que estabelece os limites para a regulamentação pelos municípios - não faz distinção quanto ao tipo de veículo. É comum que a atividade seja desempenhada com automóveis, mas isso não significa que este seja o único modal permitido", justificou a empresa.



As outras cidades mineiras que receberam a nova modalidade da Uber já têm serviços de mototáxi ou similares.

Pandemia e segurança





De acordo com a Uber, as viagens de Uber Moto contamo com uma série de recursos de segurança, como seguro para acidentes pessoais tanto para usuários quanto para os motoristas.





A empresa afirma seguir, ainda, um protocolo de segurança sanitário. Entre as recomendações que serão informadas aos usuários e motoristas, estão a limpeza de mãos e superfícies da moto com álcool em gel, além da sugestão para que os passageiros levem seus próprios capacetes.





Em caso de não possuir o equipamento de proteção, capacetes extras devem ser higienizados com produtos específicos e usados com toucas higiênicas, que podem ser fornecidas pelos condutores e reembolsadas pelo aplicativo.





“A COVID-19 é uma doença com alta taxa de transmissibilidade, então elaboramos recomendações com o objetivo de reduzir substancialmente a chance de infecção entre pessoas que usam o serviço", afirma Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e consultor para COVID-19 da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira. O médico participou da elaboração dos protocolos de segurança da Uber ao longo da pandemia.