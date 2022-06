Carros de aplicativo: Câmara de BH aprova adesivo para identificar serviço

Motoristas de aplicativo poderão instalar adesivos fluorescentes informando que o veículo realiza tal serviço (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou, nesta segunda-feira (13/6), o Projeto de Lei 95/2021, que permite que os motoristas de aplicativos possam utilizar um adesivo fluorescente na parte lateral inferior externa dos veículos com o texto "motorista de aplicativo".

A medida visa facilitar a identificação do veículo por passageiros e profissionais de segurança pública.



O projeto, de autoria do vereador Rubão (PP), também proíbe que sejam instaladas películas que escureçam e dificultem a visibilidade do interior do automóvel.

"A transparência dos vidros, por sua vez, permite que os agentes enxerguem o que está acontecendo no interior do veículo", afirmou o político.



Após ser aprovada com apenas um voto contrário, a proposta segue para redação final e posterior envio ao Executivo para promulgação ou veto.