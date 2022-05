Homem é suspeito de usar aplicativo de corridas para entregar drogas em BH

Homem usava aplicativos de corrida para entregar drogas para traficantes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem de 24 anos foi preso suspeito de usar aplicativos de corrida para entregar drogas em serviço de delivery para traficantes do Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), foram apreendidos comprimidos de ecstasy, 22 microtubos de LSD, seis buchas de maconha e duas porções de MDMA.









A ocorrência começou no Bairro São Gabriel, Região Nordeste de BH, durante uma operação contra o tráfico de drogas, na tarde dessa quarta-feira (11/5), quando os agentes se depararam com um grupo de homens suspeitos.





Segundo os militares, os homens saíram correndo ao avistarem os agentes, mas um deles, o motorista, foi capturado. Durante a abordagem, foi encontrado uma réplica de arma de fogo e uma bucha de maconha.





Conforme as informações, o suspeito estava sem documentação e disse que morava em Novo Aarão Reis. No local os policiais encontraram as drogas sobre uma cômoda e cerca de R$ 4 mil.





Moradores do bairro informaram aos militares que o preso se passava por motorista de aplicativos e utilizava o veículo cadastrado na plataforma para fazer entregas de drogas para os traficantes da região.

O suspeito já tinha ficha criminal por roubo. O homem foi preso em flagrante.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais