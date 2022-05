Criminosa espanhola é extraditada de Confins para a prisão na Itália

Polícia Federal conclui extradição de espanhola que estava foragida na Grande BH (foto: Polícia Federal )

Uma espanhola condenada a 12 anos de prisão por sequestrar, extorquir e agredir um idoso, foi extraditada para Itália, nesta quarta-feira (11/5). Os crimes aconteceram no ano de 2009, na cidade de Gênova, na região noroeste italiana.

A criminosa era procurada pela Interpol desde 2019 e foi presa em 2021 pela Polícia Federal em Minas. Os agentes a encontraram em um condomínio residencial em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ela embarcou na manhã de hoje no aeroporto de Confins com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, de onde partiu para a prisão italiana.