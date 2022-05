Violência doméstica: 'Mulher deve ser encorajada a denunciar', diz delegada

Apenas nos três primeiros meses de 2022 foram registrados 33.848 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em Minas (foto: Pixabay/reprodução )

Apenas nesta quarta-feira (11/5), dois casos de violência contra a mulher foram registrados em Minas Gerais. As duas ocorrências tinham um motivo em comum: os ex-companheiros não aceitavam o fim do relacionamento.





Na primeira ocorrência, registrada pela Polícia Militar, em Ibirité, na Grande BH, uma mulher foi esfaqueada perto da Escola Estadual João Antônio Siqueira , no bairro Washington Pires. De acordo com a polícia, ela é funcionária da escola e estava indo para o trabalho no momento em que foi abordada pelo ex-companheiro.





A vítima foi socorrida por funcionários da escola e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ibirité. O estado de saúde dela não foi informado. Militares do 48º Batalhão da Polícia Militar fizeram buscas na região para tentar prender o criminoso que segue foragido.









A vítima, de 34 anos, contou à polícia que, quando quis se separar, o ex-companheiro passou a ameaçá-la, dizendo frases como ‘se não fosse dele, não seria de mais ninguém’. Além de persegui-la, ele a proibiu de estudar e trabalhar. Segundo a vítima, apesar de não ter sido agredida fisicamente, ele tinha ciúmes excessivos, pegava o cartão bancário dela e gastava todo o dinheiro, sem autorização.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de contravenção, pelo uso do cartão da vítima sem autorização e vai responder ainda pelo crime de violência doméstica.





Morta a facadas após denunciar o agressor





Os casos registrados nesta quarta-feira não são isolados. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o estado registrou, de janeiro a março deste ano, 33.848 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 2020 foram 145.424 casos e em 2021, 144.618 ocorrências.





Na semana passada, uma mulher de 30 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro dentro da própria casa, no Bairro Tropical, em Contagem, na Grande BH. O suspeito, de 23 anos, já tinha sido preso por ameaça e agressão à vítima, mas foi liberado na madrugada em que cometeu o crime, após ter colocado uma tornozeleira eletrônica.





A delegada Karine Tassara, titular da Casa da Mulher Mineira, lembra que a medida protetiva é um recurso bastante eficaz no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. “Quando ela registra o boletim de ocorrência e pede uma medida protetiva, ela tem sim uma segurança. Mas ela não é 100%. Não temos um segurança ao lado dessa mulher.”





Karine afirma que, na maioria dos casos de feminicídio a vítima, às vezes, não registrou nenhum boletim de ocorrência contra o agressor. Para a delegada, o grande desafio no combate a este tipo de crime é fazer com que a sociedade entenda que a violência doméstica e familiar contra a mulher é sistêmica. “E precisamos estranhar essa violência. O tempo todo a sociedade precisa estar ciente de que a violência doméstica e familiar não é fato isolado, não são poucos os casos e ela é mais presente do que imaginamos.”





A delegada alerta que quando a mulher começa a suspeitar que está passando por uma situação de violência doméstica, deve buscar ajuda para identificar se a situação que ela está vivendo se enquadra nesses casos.





“Muitas vezes, essa mulher não sabe que está sofrendo violência. Ela acha que aquilo é normal porque a violência contra a mulher em ambiente familiar ainda é sistêmica, é histórica e naturalizada. É necessário acender esse alerta para que crianças, adolescentes, sociedade de forma geral, sejam orientados a identificar o que é uma violência doméstica e familiar.”





Segundo Karine, a sociedade também precisa ser instigada a denunciar. “É importante não esperar muito tempo, a segunda vez ou a terceira vez. É importante que ela tome uma providência imediata. É um desafio social, estrutural. Temos uma origem machista e o patriarcalismo ainda está arraigado na nossa sociedade. O ato de a mulher denunciar precisa ser incentivado. Ela precisa ser encorajada a tomar uma providência o quanto antes”, afirma.





Como buscar ajuda





Existe um canal de denúncia específico para a violência doméstica, com uma central de atendimento à mulher. O número é o 180. “O denunciante é anônimo, mas é importante que ele passe informações em relação à vítima, o endereço em que ela se localiza, para que possamos apurar os fatos”, explica a delegada.





Já a medida protetiva, em regra, é solicitada pela vítima. “Não é comum a medida ser solicitada pelos pais ou irmãos. Teria que avaliar cada caso.” Ela ressalta ainda que é importante diferenciar: a medida protetiva não está ligada à providência criminal. “Um boletim de ocorrência pode resultar em uma medida protetiva, caso seja o desejo da mulher. Mas, pode resultar também em uma apuração criminal, se for o caso. Tem que analisar cada caso e cada crime.”





A mulher em estado de violência doméstica e familiar deve procurar a delegacia mais próxima. Se na cidade em que ela mora não tiver delegacia especializada em atendimento à mulher, a vítima deve ir a uma delegacia comum. Ela vai registrar o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva.





A Casa da Mulher Mineira é uma unidade policial que tem o objetivo de atender ocorrências de demanda espontânea das mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual, garantindo um acolhimento humanizado e mais célere, em local projetado especialmente para essa finalidade.





O espaço fica na Avenida Augusto de Lima, 1.845, no Barro Preto, bem próximo à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. As mulheres são atendidas por uma equipe de policiais e servidores de diversas áreas de formação, como psicólogos e assistentes sociais, treinados para orientar, encaminhar e acolher todas as demandas da mulher em situação de violência.





Dados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Minas





2020 - 145.424 casos

2021 - 144.618 casos

2022 (janeiro a março) - 33.848

- janeiro - 11.389

- fevereiro - 10.423

- março - 12.036





Dados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em BH





2020 - 16.974 casos

2021 - 16.964 casos

2022 (janeiro a março) - 3.900

- janeiro - 1.332

- fevereiro - 1.215