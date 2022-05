Mulher morre dentro de motel em Montes Claros

Caso foi atendido por ambulância do Samu (foto: Samu Macro Norte/divulgação)

Uma mulher de 39 anos morreu dentro de um motel, em Montes Claros, no Norte de Minas. Ela estava na companhia de um homem e teria sofrido um infarto fulminante.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (10/5) e foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Militar (PM). O motel onde o casal se encontrava fica localizado na Avenida Deputado Plínio Ribeiro, na saída de Montes Claros para Bocaiúva.

Uma ambulância do Serviço Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi chamada. “Quando a equipe médica chegou ao local, a mulher já não apresentava sinais vitais e foi constatado o óbito no local”, informou a assessoria do Samu Macro Norte, de Montes Claros.

De acordo com informações levantadas junto à Polícia Militar, a mulher sofreu um infarto fulminante e apresentava um sangramento na boca. O companheiro dela informou que acionou o socorro, assim que a percebeu que a mulher estava desfalecida.

O homem ainda teria dito que ambos se conheceram havia um ano, por meio de um aplicativo de relacionamento. Um perito da Polícia Civil esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros.

Nota da Polícia Civil

Sobre a ocorrência envolvendo uma mulher de 39 anos idade, encontrada sem vida dentro de um motel em Montes Claros, a PCMG informa que não foram encontrados indícios de violência no corpo da vítima. Informa ainda que, por meio do Posto Médico Legal, foi colhido material para a realização de exames toxicológicos em Belo Horizonte.