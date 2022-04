Ciclista morre depois de ser atropelada por caminhão em Montes Claros

Atropelamento aconteceu na Avenida Correa Machado (foto: Redes sociais/divulgação)

Uma ciclista morreu depois de ser atropelada por um caminhão na Avenida Corrêa Machado, no Bairro Melo, região central de Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã desta segunda-feira (18/04).

A vítima foi identificada como Mary Thaiz Trindade de Jesus Lima, de 42 anos. De acordo com testemunhas, a mulher seguia de bicicleta sentido bairro/centro, quando perdeu o equilíbrio e caiu sob as rodas traseiras do caminhão.





A cabeça da mulher foi esmagada pelas rodas do veículo de carga, provocando morte instantânea. O motorista do caminhão foi ouvido e disse que seguia devagar no momento e,m que a ciclista se desequilibrou.





Ainda conforme testemunhas, Mary Thaiz usava roupa de trabalho. A Polícia Militar informou que os dados da vítima estão sendo levantados e ainda não se sabe se ela seguia para o trabalho quando ocorreu o atropelamento.

Uma equipe do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) esteve no local e confirmou a morte da vítima.