PM apreende armas e drogas na Grande BH

Militares do Batalhão Rotam apreenderam dinheiro e outros materiais com criminoso no Bairro Novo Aarão Reis (foto: PMMG)

Pelo menos quatro ocorrências policiais foram registradas na noite desta quarta-feira (11/5) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em Nova Lima, mãe e filho foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Vale da Esperança. Militares da 1ª Cia Independente, por meio de denúncia anônima, surpreenderam os envolvidos em um imóvel localizado na Rua José Moreira.

Ao todo, foram presos dois adultos e apreendidos dois menores de 15 e 16 anos, que estavam com 300 pinos de cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie, além de material para dolagem.

Outra ocorrência envolvendo tráfico de drogas foi registrada na Rua Roma, número 111, Bairro Duque de Caxias, em Betim. Também por meio de denúncia anônima, militares do 66º Batalhão prenderam um homem. Ele estava em uma casa, onde foi apreendida grande quantidade de drogas. Um veículo Ford Ka também foi apreendido pelos militares.

Em Belo Horizonte, no Bairro Letícia, militares do batalhão ROTAM prenderam quatro indivíduos na avenida Elias Antônio Issa, número 321. Os suspeitos estavam em um galpão com dois fuzis, uma pistola, um Toyota Corolla e vários documentos falsos. Os militares receberam a informação de que os fuzis seriam vendidos para traficantes do Morro do Papagaio.

Ainda na capital, no Bairro Novo Aarão Reis, militares da Rotam em patrulhamento avistaram indivíduos em fuga em direção ao Córrego do Onça. Na perseguição, conseguiram prender um homem com quase R$ 5 mil em espécie, comprimidos de ecstasy, relógios, celulares, um veículo Polo, micropontos de LSD, skank, buchas de maconha, um talão de cheques e uma réplica de pistola.