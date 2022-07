Acidente entre caminhão e carro interdita BR-381 em Itatiaiuçu

Um acidente envolvendo um caminhão tanque e um carro de passeio interdita Fernão Dias, em Itatiaiuçu (foto: CBMMG/Divulgação)

Um grave acidente na manhã desta sexta-feira (22), envolvendo um caminhão-tanque, que estava transportando solução de hidróxido de sódio, e um carro de passeio, modelo Fiat Palio, interditou a rodovia federal Fernão Dias em Itatiaiuçu, na Região Central do estado, sentido São Paulo.

Foi necessário interditar todas as faixas da pista para o pouso de uma aeronave de resgate do Corpo de Bombeiros. O local também foi isolado e várias equipes de bombeiros foram acionadas para conter o vazamento de produto tóxico na pista.

Apesar da gravidade do acidente, tanto o condutor do caminhão, quanto do carro, tiveram somente ferimentos. O motorista do caminhão chegou a recusar o atendimento. Já o homem, de 37 anos, que conduzia o veículo de passeio foi retirado das ferragens e levado ao hospital por uma ambulância da concessionária da rodovia.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, a faixa da direita está liberada, com congestionamento de até 9km na rodovia. Já a faixa da esquerda segue interditada, para a retirada do veículo e do caminhão, sem previsão para liberação.