Engavetamento deixa seis pessoas feridas na Fernão Dias

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu pelo menos oito veículos na Rodovia Fernão Dias, no Sul de Minas, nesta quinta-feira (21/7). Imagens registradas por quem presenciou o engavetamento impressionam. A batida foi registrada no km 873, em Estiva. A rodovia ficou totalmente interditada no sentido São Paulo por várias horas.

Os carros ficaram totalmente destruídos e pessoas estavam desesperadas no local. Além disso, alarmes de vários veículos eram ouvidos no momento do acidente. No local, uma carreta teria tombado na via e causado o congestionamento em seguida.