Acidente com duas motos e caminhão deixa duas pessoas mortas em Ibirité

Acidente foi na Rodovia Estrada Velha, no Centro de Ibirité, na Região Metropolitana da capital (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Dois homens morreram em um acidente com duas motos e um caminhão no fim da noite dessa segunda-feira (18/07). A batida ocorreu na Rodovia Estrada Velha, no Centro de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em uma moto Honda Twister quando tentaram ultrapassar uma Honda CG 124 FAN, caíram em direção ao caminhão e foram atropeladas.

Os ocupantes da outra moto não se feriram e dispensaram atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou as duas mortes no local do acidente.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e os corpos encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML).