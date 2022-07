Homem é preso sob suspeita de estuprar enteada autista de dez anos

Mãe da menina acionou a Polícia Militar, após relato da filha (foto: PMMG/Divulgação) Um homem de 48 anos foi preso, nesse domingo (17/8), em sua residência, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de estuprar a enteada, de dez anos e que é autista.





Ele negou o relato da vítima à mãe, responsável por acionar a Polícia Militar (PM). O suspeito acabou encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Segundo consta no boletim de ocorrência da polícia, a jovem contou aos militares que, após sua mãe sair de casa, o padrasto determinou a ela que trancasse o portão e o quarto onde o filho do homem dormia.





A menina disse ainda que, após voltar para a sala, o homem tocava seu órgão genital com os dedos e depois com o pênis. O ato teria sido interrompido no momento que a mãe voltou para casa.

Relato da mãe

A mãe da menina disse que tinha saído de casa para dar uma volta com o cachorro e que não havia trancado o portão de sua casa.





Em seguida, a menina abriu o portão de “forma estranha”, segundo a mãe, e foi rapidamente ao banheiro. A mulher perguntou ao companheiro se algo havia ocorrido, e ele negou qualquer problema.

A mulher se dirigiu até o banheiro, onde a menina contou que havia sido abusada sexualmente.