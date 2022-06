Familiares de menino de sete anos vítima de estupro agridem suspeito

Um homem investigado por estupro de vulnerável contra um menino de sete anos foi agredido por familiares da vítima nessa segunda-feira (20/6), em Paraisópolis, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito é ex-companheiro da mãe da criança.

Ainda de acordo com a PM, o homem chegou a ser preso em flagrante na última sexta-feira (17/6), quando a mãe do garoto acionou os militares, após tomar conhecimento do possível estupro. Entretanto, ele foi liberado posteriormente.