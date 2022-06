Helicóptero cai em Ubá e deixa dois feridos

Um helicóptero caiu na tarde dessa segunda-feira (20/6), em Ubari, distrito de Ubá, na Zona da Mata mineira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do acidente ter acontecido ontem, por volta das 16h, somente hoje (21/6), por volta das 12h54, os militares foram acionados.

O helicóptero ficou totalmente destruído com o impacto

Segundo testemunhas, duas pessoas ocupavam a aeronave no momento da queda e nenhuma delas sofreu lesões graves. Ambas as vítimas foram levadas ao hospital por populares. Ninguém em solo ficou ferido com o impacto, visto que, pelas imagens, o helicóptero parece ter caído em área desabitada.