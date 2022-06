Cadeirante é morto com facada no pescoço, e seis suspeitos são presos

Jânio Fernandes da Silva foi sepultado na manhã de hoje (21/6) (foto: Redes Sociais/Divulgação) Um homem, de 44 anos e cadeirante, foi assassinado com uma facada no pescoço, na manhã dessa segunda-feira (20/6), dentro de sua casa, em Cruzeiro da Fortaleza, no Alto Paranaíba. Três suspeitos, de envolvimento direto no crime, ainda roubaram botijão de gás e celular.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), pouco tempo depois do suposto latrocínio contra Jânio Fernandes da Silva, esses três suspeitos foram presos.





Também foram apreendidos o celular da vítima e a faca, supostamente usada no crime, ainda com marcas de sangue.



Ainda conforme a PM, que contou com o apoio da Ronda Ostensiva com Cães (Rocca), foram encontrados uma porção de maconha e R$ 672,00, em dinheiro, na casa de um dos suspeitos.



Dois suspeitos teriam praticado o crime



No registro policial, ainda consta que, no momento do assassinato, um dos suspeitos teria segurado o cadeirante para que outro golpeasse a vítima com a faca.



Em seguida, a arma do crime, de acordo com a PM, foi entregue um terceiro de envolvimento direto no assassinato.



Vítima foi encontrada deitada em sua cama



Ainda conforme a PM, o cadeirante foi encontrado deitado em sua cama, com a barriga voltada para cima, apresentando ferimento e sangramento visíveis no pescoço, provavelmente, causados por faca.

Segundo informações da Funerária São Pedro, Jânio da Silva, que deixa nove irmãos, foi sepultado às 8h desta terça-feira (21/6), no Cemitério Municipal de Cruzeiro da Fortaleza.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se, após serem ouvidos por delegado de plantão, todos os suspeitos foram encaminhados para sistema prisional, bem como se já está confirmado que a linha de investigação do crime será de latrocínio, mas não obteve resposta.