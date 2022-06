PMs não comparecem à oitiva sobre operação com 26 mortos em Varginha

Operação Novo Cangaço matou 26 bandidos e apreendeu material de guerra (foto: Twitter/Reprodução) Os policiais envolvidos na ação que matou 26 bandidos em Varginha, no Sul de Minas, em outubro do ano passado, não comparecerem à oitiva na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Belo Horizonte. O trabalho para apurar a conduta dos militares que participaram da ação começaria nessa segunda-feira (20/06). Em nota, PM diz que a investigação do caso é de competência da Policia Judiciária Militar e não da Polícia Federal.

De acordo com a Polícia Federal, os Polícia Militares envolvidos não compareceram para prestar depoimento. Ao todo, 22 militares, incluindo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foram intimidados na condição de investigados sobre o possível excesso praticado na conduta.

A ação aconteceu no dia 31 de outubro do ano passado, quando uma quadrilha especializada em roubo a bancos foi morta em Varginha . Os 26 suspeitos, que praticariam o crime na cidade, foram surpreendidos em dois sítios alugados. Segundo a polícia, houve intensa troca de tiros, mas nenhum um militar ficou ferido.





Em nota, a polícia explicou que a investigação do fato é de competência da Policia Judiciária Militar e não da Polícia Federal. Durante operação 'Novo Cangaço', a polícia apreendeu explosivos, armas longas ponto 50 e 10 fuzis, além de coletes , outras armas, granadas e veículos roubados.

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que, conforme previsto no artigo 144, paragrafo 4º da Constituição Federal de 1.988, combinado com os artigos 7º, alínea "h", e 9º do decreto Lei 1.002, de 1969 (Código de Processo Penal Militar), a apuração da conduta dos militares é de competência da Policia Judiciária Militar e não da Polícia Federal”, explica nota da PM.