Explosivos, fuzis, munições: confira material apreendido em Varginha

Material apreendido em Varginha (foto: PM/Divulgação)



O arsenal apreendido pela Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) junto com a quadrilha de 25 homens que morreram em uma ação neste domingo (31/10) em Varginha, no Sul de Minas, é de guerra, segundo as corporações.

A maioria das armas é de uso exclusivo das forças armadas e uma delas, uma metralhadora ponto 50, é usada para combater tanques de guerra. A lista do material apreendido foi divulgada pela Polícia Militar e obtida pela TV Alterosa Sul de Minas. Confira abaixo:





Armas

1 fuzil .50

2 fuzis 7.62/39

14 fuzis 5.56

3 calibre .12

3 PT Taurus .380

1 PT Smith Wesson 9mm

2 PT Golck G17 9 mm / 1 com kit rajada

2 Kit Roni





Munições

60 munições .50

2916 munições 5.56

991 munições 7.62

470 munições 9 mm

163 munições .380

123 munições cal .12

130 munições cal.44

206 munições Cal.25





Total: 5.059 Munições





Carregadores

3 carregadores .50

77 carregadores 5.56

19 carregadores 7.62

6 carregadores de .380

10 carregadores de 9mm

1 carregador .40

Total: 116 Carregadores





Outros materiais

Explosivos Diversos

22 capas de coletes

12 calças táticas

10 blusas táticas

1 capacete balístico

5 balaclavas

6 chapéus táticos

12 pares de colete balístico

6 pares de joelheira

12 galões de gasolina de 18 litros

4 galões de diesel de 100 litros

7 rádios comunicadores

7 canetas laser

1 martelete

3 lanternas





O tenente-coronel Flávio Santiago, chefe da assessoria de imprensa da PM, chama a atenção para o arsenal , em especial, esse armamento.





"A quadrilha possuía um verdadeiro arsenal de guerra, sendo apreendidos fuzis, metralhadoras .50, explosivos e coletes à prova de balas, além de vários veículos roubados. Foram arrecadados ainda diversos "miguelitos" (objetos perfurantes feitos com pregos retorcidos usados para furar os pneus). Ela tem uma munição antitanque de alta energia."