Arsenal de quadrilha morta em operação no Sul de Minas é de guerra, diz PM

Quadrilha possuía um verdadeiro arsenal de guerra, afirmou a Polícia Militar (foto: PMMG) O arsenal apreendido pela Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) junto com a quadrilha de 25 homens que morreram em uma ação neste domingo (31/10) em Varginha , no Sul de Minas, é de guerra, segundo as corporações. A maioria das armas é de uso exclusivo das forças armadas e uma delas, uma metralhadora .50, é usada para combater tanques de guerra.









11:34 - 31/10/2021 Operação que deixou 25 mortos é a maior contra o novo cangaço na história O tenente-coronel Flávio Santiago, chefe da assessoria de imprensa da PM, chama a atenção para o arsenal, em especial, esse armamento. "A quadrilha possuía um verdadeiro arsenal de guerra, sendo apreendidos fuzis, metralhadoras .50, explosivos e coletes à prova de balas, além de vários veículos roubados. Foram arrecadados ainda diversos "miguelitos" (objetos perfurantes feitos com pregos retorcidos usados para furar os pneus). Ela tem uma munição antitanque de alta energia.""Nossos policiais correram um grande risco de morte por conta desses infratores. Graças a Deus, uma ação de inteligência em sintonia da PM com a PRF, que mostra a sinergia no estado de Minas, fez com que esse arsenal fosse apreendido e os policiais que trocaram tiros numa posição privilegiada mantendo-se incólumes, isso é uma notícia importantíssima", completou





PRF





A Coordenação-Geral de Comunicação Institucional Polícia Rodoviária Federal divulgou nota oficial sobre a operação conjunta com a Polícia Militar de Minas gerais (PMMG), que resultou na morte de 25 integrantes de um grupo criminosos do "Novo Cangaço". O grupo tencionava explodir e roubar bancos no sul de Minas.





A nota, na íntegra:





"A Polícia Rodoviária Federal em ação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deflagrou uma operação na madrugada de hoje, dia 31/10/2021, em Varginha/MG, para neutralizar possível ação criminosa, resultando em confronto com uma quadrilha que visava atacar instituições financeiras a fim de obter alta soma de dinheiro em espécie, provavelmente durante este feriado de Finados. Como resultado desta intervenção policial restaram vários mortos, todos integrantes da quadrilha do Novo Cangaço. A quadrilha possuía um verdadeiro arsenal de guerra sendo apreendidos fuzis, metralhadoras ponto 50, explosivos e coletes à prova de balas, além de vários veículos roubados. Foram arrecadados ainda diversos "miguelitos" (objetos perfurantes feitos com pregos retorcidos usados para furar os pneus das viaturas policiais). A ocorrência segue em andamento e maiores informações serão divulgadas em coletiva de imprensa, em local e horário a serem definidos."