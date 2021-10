Novo cangaço: alvo de bandidos seria centro de distribuição de dinheiro

Coletiva de imprensa sobre o novo cangaço, em Varginha (foto: Camilla Dourado/Esp. para o EM) Durante coletiva de imprensa sobre a operação Novo Cangaço em Varginha, no Sul de Minas, que terminou com 26 bandidos mortos , as autoridades revelaram que o alvo da quadrilha seria o Setor de Retarguarda e Tesouraria do Banco do Brasil (Seret) ou alguma empresa de transporte de valor.

A operação contou com o trabalho da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

"O trabalho comecou após denúncias anônimas. Fomos mapeando toda a situação para chegar nesse momento. É uma operação que foi planejada e muito bem estruturada. O grande êxito da operação foi esse: nenhum cidadao da cidade teve alguma situação de risco. A ideia era fazer a prisão, mas quando notaram a presença dos policiais, revidaram", explica o chefe da Comunicaçao da PRF, inspetor Aristides Júnior.





As investigacões deram conta de que o alvo da quadrilha seria o Setor de Retarguarda e Tesouraria do Banco do Brasil (Seret). "A nossa preocupação principal seria o Seret, onde todo o dinheiro é distribuído para o Sul de Minas ou alguma empresa que faz o transporte de valor aqui na cidade", diz comandante do Bope, Tenente Coronel Rodolfo César Morotti.





De acordo com comandante do Bope, a quadrilha estava preparada para um grande confronto. "Pelo tanto de munição e armamento, eles tinham capacidade para um confronto maior. Uma ponto 50 não é muito fácil de achar", afirma Tenente Coronel Rodolfo César Morotti.