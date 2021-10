Novo cangaço já atuou em Minas e São Paulo; relembre outros casos

Policial Militar morreu com tiro na cabeça ao tentar impedir assalto no centro de Santa Margarida. Um vigilante morreu e outro ficou ferido



Não é a primeira vez que quadrilhas especializadas em roubo a bancos invadem cidades de Minas na tentiva de roubar agências bancárias, geralmente de cidades menores e com menor aparato policial. O 'novo cangaço', termo utilizado para designar esses bandos que agem usando violência em suas operações, também tem atuado em várias cidades do interior de São Paulo.

Relembre

Araçatuba (SP)

Na ocorrência, que terminou com ao menos três pessoas mortas - dois moradores e um suspeito de participar do crime - começou por volta da meia-noite e terminou cerca de duas horas depois, teve o uso de drones, para monitorar a chegada da polícia, e veículos incendiados em rodovias para dificultar o acesso aos locais dos crimes.





No dia 1º de dezembro de 2020, as atenções do país foram voltadas para Criciúma. O município, localizado no Sul de Santa Catarina, vivenciou horas de terror após o assalto de grandes proporções a uma agência bancária. Foi o maior roubo já registrado na história do Estado.





Pelo menos 30 criminosos armados em dez veículos lançaram um caminhão em frente a um Batalhão da Polícia Militar e atearam fogo. Houve troca de tiros e um policial foi atingido.

Já no início da madrugada, o alvo dos assaltantes era a agência do Banco do Brasil, no Centro da cidade. Eles utilizaram explosivos durante o ataque, fizeram diversos disparos e reféns.





Após o roubo milionário, os assaltantes conseguiram fugir do local, deixando para trás cerca de 200 quilos de explosivos em alguns pontos da cidade.