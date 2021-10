Novo cangaço em Varginha: saiba como a polícia descobriu a atuação do grupo

Coletiva de imprensa em Varginha sobre desmantelamento de quadrilha de "domínios de cidades", modalidade criminosa popularmente conhecida como "novo cangaço" (foto: PMMG/Facebook)



Autoridades envolvidas na operação contra integrantes de um grupo de criminosos especializados na prática do chamado “novo cangaço”, em Varginha, no Sul de Minas, deram detalhes sobre o caso no início desta tarde (31/10). A ação, na madrugada deste domingo, deixou 25 bandidos mortos.



O tenente-coronel Marcos Serpa de Oliveira, comandante do 24° Batalhão de Polícia Militar explicou que a instituição recebeu as informações por meio de denúncia anônima de um possível ataque. "Chega bastante denúncia e informações da comunidade, até mesmo pelo 190, ao ver movimentação estranha pelo local”, disse. "A quadrilha era fortemente armada e, por isso, tivemos apoio de uma equipe especializada”, acrescentou.









Segundo Rodolfo, a quadrilha costuma ter muitos integrantes. “Estudamos quais iam ser as estratégias da quadrilha. No momento da abordagem, fomos recebidos a tiros que precisamos revidar”, afirmou. “Foi uma ação que poderia dar muitos danos a sociedade e teve uma resposta satisfatória”









Leia: Arsenal de quadrilha morta em operação no Sul de Minas é de guerra, diz PM A operação resultou na morte de 25 criminosos e apreensão de armas e bombas . O inspetor Aristides Junior, chefe da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal em Minas, fez questão de reforçar que a polícia já investigava o grupo há mais tempo. “Não é uma operação de 24 horas. É uma operação planejada, muito bem estruturada inclusive para evitar que a ação dos criminosos acontecesse”, afirmou.





Segundo a polícia, as 25 pessoas que perderam a vida entraram em confronto com os policiais. “Infelizmente perderam a vida, mas ainda prefiro que eles tenham perdido a vida do que um de nossos policiais. A ideia era fazer a prisão, mas a partir do momento que eles vão pra cima das equipes policiais, houve o confronto”, afirmou Aristides Junior, que afirma que os homens teriam equipamentos de guerra capazes de inclusive derrubar helicóptero. “A ideia desses criminosos era fazer uma grande ação que poderia trazer números desastrosos.”