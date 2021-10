Vizinhos de chácara onde bandidos foram mortos relatam madrugada de terror

Moradores vizinhos a uma das chácaras em Varginha, no Sul de Minas, onde o embate com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) e bandidos aconteceu, relataram paraum verdadeiro terror. A ação deixou 25 bandidos mortos e não feriu nenhum policial.

Uma vizinha do local, identificada apenas como Caroline, diz que o marido precisou colocar seu filho embaixo da cama para se proteger. “Desespero total. Meu filho entrou em desespero chorando. A gente só pensava na vida dele, pensamos que alguém podia entrar e disparar tiros lá”, conta. “Não consigo dizer como foi, era muito forte. Parecia que estavam estourando bomba, granada, sei lá, muita coisa”, disse.

Outra moradora do mesmo quarteirão, identificada como Rosana, ainda conta que saiu de casa ao ouvir os tiros. “É bomba. Rojão que soltaram. Sai lá fora. Conversei com os policiais porque eles estavam no meu quintal. Eles me perguntaram se alguém estava escondido lá em casa, disse que não, que estava sossegado. Muitos tiros, dava para assustar”, disse.