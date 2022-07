Ônibus bate em caminhão e 10 ficam feridos em Contagem

Ônibus da linha 2390 se chocou contra um caminhão na manhã desta segunda (18) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Um acidente envolvendo um ônibus em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, feriu ao menos 10 pessoas na manhã desta segunda-feira (18/7). Oito precisaram ser atendidos pelo SAMU e dois, pelo Corpo de Bombeiros.









As vítimas tiveram ferimentos leves, sem gravidade, e foram socorridas. Ao todo, foram deslocadas 3 viaturas do CBMMG e 4 do SAMU para o local do acidente.





O trânsito chegou a ficar impedido sobre o viaduto, segundo a Transcon, mas já foi liberado.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.