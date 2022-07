UFMG autoriza acesso a câmeras para família de estudante que está em coma

Juliana Vieira, estudante da UFMG, foi encontrada em estado grave no campus da Pampulha (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Olá pessoal da ufmg (alunos, colaboradores, responsáveis).

Na última quinta-feira, 14/07/2022, nossa linda menina, Juliana, aluna de química, foi socorrida pela equipe do samu dentro da universidade.

Ela estava no "Cabral" e por volta das 21:40h se separou dos amigos em busca de pic.twitter.com/aWC3UIF7Fa %u2014 malu (@mmaluzinhaaa) July 18, 2022

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) entrou em contato com a família da estudante de química Juliana Vieira, que está em coma, para autorizar o acesso às câmeras de vigilância do local onde a jovem foi encontrada, às 22h05 da última quinta-feira (14/7), no campus Pampulha.Às 21h40 de quinta, a jovem de 21 anos estava em um bar em frente à instituição e se afastou dos amigos para buscar água, segundo informações de colegas e familiares. Uma aluna encontrou a jovem sem conseguir falar e tendo convulsões e chamou o Samu para prestar socorro.

Cristiane (madrasta) - 31 99689-2268

Ronan (pai) - 31 99976-6744

Foram disponibilizados dois números de telefone para que as pessoas que tenham alguma informação sobre o ocorrido possam relatar à família.

Inicialmente, Juliana foi internada no Hospital João XXIII mas, por ainda não ter sido diagnosticada, deve ser transferida para o Hospital Vila da Serra, na vizinha Nova Lima.

UFMG divulga nota

Em nota, a UFMG lamentou o acidente. A universidade informou que, às 22h15, a Divisão de Segurança Universitária foi acionada e acompanhou a chegada e o atendimento feito pela equipe de socorristas do Samu.



"Desde então, a UFMG colocou-se à disposição da família, prestando-lhe as informações e oferecendo o apoio necessário", finaliza a nota.