Mulher matou companheiro por legítima defesa, diz polícia

Lavradora de café desferiu facada para se defender do companheiro (foto: Divulgação/Polícia Civil) A mulher suspeita de ter matado o companheiro com um golpe de faca, no último sábado (16/7), em Boa Esperança, Sul de Minas, foi liberada por legítima defesa, de acordo com informaçoes da Polícia Civil.

A delegada de plantão não ratificou a prisão por entender que a jovem tentou se defender. O companheiro dela foi encontrado morto na calçada após denúncias de moradores.

A jovem contou que passou o dia trabalhando em uma lavoura de café e que, quando chegou em casa, teria sido questionada pela vítima sobre as pessoas com quem teria ido e voltado do trabalho.

A jovem contou que durante as agressões tentou pedir socorro, mas continuou sendo agredida pelo companheiro. De acordo com a mulher, o homem então teria começado a agredi-la com xingamentos, socos, chutes e puxões de cabelo.

Ainda de acordo com o BO, devido à agressividade do companheiro, ela disse que pegou uma faca e deu um golpe para conseguir fugir dele. O motivo das agressões, segundo ela, seria ciúmes. A jovem disse aos militares que já havia sido agredida outras vezes por ele, mas não registrou queixa.

Ainda segundo o BO, após ter esfaqueado o homem, ela fugiu do local com os dois filhos sem saber o estado de saúde da vítima. O corpo do jovem de 28 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Varginha.