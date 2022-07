Mulher invade hospital e ameaça funcionários com uma faca

Hospital fica no centro de Patos de Minas (foto: Divulgação/Hospital Imaculada Conceição)

Uma mulher, de 47 anos, invadiu o hospital Imaculada Conceição, no centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e ameaçou funcionários da unidade com uma faca. Ela só foi retirada após negociação com a Polícia Militar (PM). Ninguém se feriu.