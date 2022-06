Hospital da Baleia enfrenta falta de medicamentos (foto: Hospital da Baleia/Reprodução )



O Hospital da Baleia, localizado no Bairro Saudade, Região Leste de Belo Horizonte, enfrenta a falta de insumos hospitalares básicos em seu estoque. Referência no atendimento médico-hospitalar em Minas Gerais, a instituição atende 88% dos municípios do Estado, sendo 95% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A administração relata a escassez no fornecimento de soro fisiológico, contraste e sorbitol. Além da indisponibilidade em novas compras. Contudo, as equipes médicas estão fazendo o uso racional dos insumos. “O Baleia não paralisou qualquer atendimento e está fazendo uso racional de todos os insumos escassos”, declarou o hospital em nota.





"Esse cenário tem gerado grande impacto para os pacientes oncológicos, por exemplo, gerando atrasos em diagnósticos, no início de terapias e no adiamento de cirurgias”, declarou o hospital em nota.





“No caso da oncologia, o diagnóstico precoce, a correta aplicação dos medicamentos e a cirurgia realizada no tempo adequado são imprescindíveis para o sucesso do tratamento’, enfatizou.





De acordo com a administração, a dificuldade no fornecimento se justifica pela falta do princípio ativo dos insumos - a maioria importado ásia. Além da falta material de embalagem, como caixas de papelão, frascos, ampolas para envase dos medicamentos e escassez de polietileno para produção dos frascos de soros.



A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e aguarda retorno.