Hospital da Baleia pede doações para ajudar em tratamentos pelo SUS, em BH

Hospital da Baleia em Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.) Hospital da Baleia está lançando a campanha “Sua doação é a chave. Doe, destranque essa porta”, com o objetivo de captar recursos para a manutenção geral do hospital, incluindo o custeio dos procedimentos realizados pelos SUS, que teve um grande aumento com este atual momento de pandemia do COVID-19. daestá lançando a“Suaé a chave. Doe, destranque essa porta”, com o objetivo de captar recursos para ageral do hospital, incluindo o custeio dos procedimentos realizados pelos SUS, que teve um grande aumento com este atual momento de pandemia do COVID-19.

A superintendente de mobilização de recursos, Danielle Ferreira, explica que o hospital enfrenta dificuldades financeiras há 77 anos, e que campanhas de arrecadação são realizadas anualmente. “Além da arrecadação de recursos com empresas privadas, nossa maior campanha é o troco solidário, e com a pandemia da COVID-19, que agravou a situação financeira dos empreendimentos e das pessoas, tivemos uma queda de 25% nas doações por este canal”, explica.

“As doações de pessoa física representam 37,5% da receita total do hospital, e contribuem muito para conseguir custear todos os tratamentos e procedimentos que são realizados pelo SUS, sendo eles a maioria”, diz.

Segundo a superintendente, uma internação no CTI custa em média R$ 1.700,00 e no CTI COVID-19 pode chegar a R$ 2 mil. "Com o aumento do número de internações e quadros graves durante o período mais crítico da pandemia, tivemos esses valores praticamente triplicados", conta.

A ideia da campanha é despertar a empatia das pessoas para que elas se solidarizem com os pacientes que dependem do Baleia para realizar seus tratamentos. Pacientes participam de forma voluntária da campanha. A campanha vai durar até fevereiro de 2022.

Para os interessados em ajudar com as doações, o site do Hospital da Baleia ou o canal da campanha rede de amigos (31) 3489-1653 estão disponíveis.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.