Com queda nas internações, Hospital da Baleia reduz leitos para COVID-19

Hospital da Baleia tem 95% dos leitos destinados ao SUS (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Belo Horizonte começa a ter os primeiros reflexos de estabilização de internações. Um dos exemplos é o Hospital da Baleia, que Com 64,5% de sua população vacinada com uma dose e 30% imunizada com a dose de reforço contra o coronavírus, começa a ter os primeiros reflexos de estabilização de internações. Um dos exemplos é o Hospital da Baleia, que em março viveu seu momento mais crítico e atingiu 101% de ocupação de leitos de UTIs . Agora, porém, o cenário é totalmente inverso, já que o índice de leitos com pacientes nunca esteve tão baixo.

Atualmente, a instituição, que é referência em Minas Gerais com 95% dos atendimentos para pacientes do Sistema Único de Saúde, está com apenas um paciente confirmado com a doença, outro paciente em quarentena e outros dois aguardando resultado de exame.

Desta forma, a direção do hospital vem fazendo remanejamento para atender pacientes com necessidades de cirurgia. Nesta semana, houve redução de 20 para 10 leitos de UTI para COVID-19.





Já na Enfermaria COVID para convênios, diminuiu-se de 47 para 27 leitos, sendo que destes 27, quatro são destinados às crianças.





O hospital também informou que, em relação aos leitos destinados ao SUS na ala COVID e CTI COVID, não há alteração.





Segundo o último boletim divulgado pela prefeitura de Belo Horizonte, 72,2% dos 352 leitos de UTI na rede pública estão ocupados. Já a taxa de enfermarias ocupadas para casos de coronavírus é de 63,5% - são 721 vagas nos hospitais públicos.