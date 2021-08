Prefeitura de Uberlândia realiza primeiro leilão completamente on-line

Pela primeira vez, a Prefeitura de Uberlândia vai fazer um leilão de itens de forma completamente on-line. O processo está marcado para 14 de setembro e os interessados poderão realizar avaliação presencial dos lotes por meio de agendamento, que ficará disponível pelo Portal da Prefeitura.



Ao todo, são quase 140 lotes que contemplam veículos usados, sucatas de ferro velho, sucatas de informática e eletrônicos, bem como outros bens que vão desde tambores até maquinários agrícolas. As avaliações iniciais para os itens variam de R$ 100 a R$ 20 mil.



O município coloca para arremate itens no estado em que se encontram, o que significa que o objeto precisa ser previamente examinado pelo licitante, uma vez que muitos dos bens se tratam de sucatas. “Também é importante reforçar que os participantes se atentem ao edital, já que alguns dos itens disponíveis podem precisar de regularização junto aos órgãos competentes para serem utilizados ou passarem por procedimentos obrigatórios após arrematados”, informou a prefeitura.O leilão público é da categoria 'maior lance' e podem participar do processo pessoas físicas com mais de 18 anos ou emancipadas, além de pessoa jurídica. Após a aprovação do cadastro feito no site do leiloeiro, o participante recebe a liberação do login e senha. Os lances poderão ser iniciados até 30 dias antes da data de realização e o arrematador pode programar tentativas previamente definidas. Dessa forma, durante a realização do pregão, quando se alcançar o maior valor, automaticamente ou não, o leiloeiro baterá o martelo e avisará o vencedor.A inscrição para o leilão precisa ser realizada em até dois dias antes do evento. Para visitar e avaliar os itens que serão leiloados, o participante precisa fazer o agendamento prévio on-line e escolher os dias disponíveis. O agendamento estará disponível a partir da quinta-feira (5/8).Os valores arrecadados serão destinados às secretarias de origem dos lotes e revertidos para os trabalhos e serviços prestados pelo município à população.Mais informações do processo estão disponíveis na página criada exclusivamente para o leilão on-line dentro do Portal da Prefeitura de Uberlândia