Correios realizam leilão online de 114 veículos para renovar a frota em MG

Os Correios de Minas Gerais irão realizar um leilão de 114nesta segunda e quarta-feiras (24 e 26/5). Seguindo osde segurança contra a COVID-19, o evento será de forma online, exibido na plataforma de Licitações no site dos Correios.

De acordo com a instituição, serão leiloados 100 motos e 14 carros da empresa, para renovar a frota, substituindo os veículos que já atingiram a vida útil. No primeiro dia, será o leilão das motocicletas, e na quarta-feira, dos veículos utilitários. As disputas dos lotes terá início às 14h.