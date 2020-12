Cavalo 'aguarda atendimento' em agência dos Correios, em São Tomé das Letras (foto: Reprodução/Facebook)

de umna agência dosde São Tomé das Letras , no Sul de Minas, repercutiu nas redes sociais. Na imagem, o animal aparece em frente ao balcão de, no Centro da cidade.

Cavalo é flagrado dentro de agência dos Correios em São Tomé das Letras, no Sul de Minas

Vídeo: Reprodução/Facebook pic.twitter.com/F2kQiK6CUW — Estado de Minas (@em_com) December 5, 2020

A mulher, que gravou as, ainda comentou: “Esse aí vai ser bem atendido. O novo cliente dos Correios de São Tome das Letras”. Umda agência também aparece no vídeo tocando o animal do local.

De acordo com a prefeitura, o cavalo foi retirado do local na sequência e devolvido ao dono. “Às vezes, encontramos cavalos que conseguem fugir no Centro da cidade”, disse a assessoria de imprensa.