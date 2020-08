Veterinário acusado por morte de cavalo será indenizado

Veterinário disse que perdeu clientes na cidade em razão dos boatos (foto: TJMG/Reprodução (Foto ilustrativa)) ameaças nas redes sociais, um veterinário de Mariana, na Região Central de Minas, será indenizado em R$ 5 mil. O profissional foi responsabilizado pela morte de um cavalo que morreu em fevereiro após ter sido atendido por ele. O dono do animal foi condenado, em primeira instância, por danos morais pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Mariana. Após sofrernas redes sociais, umde, na Região Central de, será indenizado em. O profissional foipela morte de um cavalo que morreu em fevereiro após ter sido atendido por ele. O dono do animal foi, em primeira instância,por danos morais pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Mariana.









O veterinário alegou que cuidou do animal, mas que o dono não esperou a alta médica para levá-lo para casa. Relatou ainda que foi à casa do proprietário, dois dias depois, quando soube da piora do cavalo. O profissional aplicou medicação, mas não foi suficiente para salvar o cavalo.





O homem disse que perdeu clientes na cidade em razão dos boatos alegando danos causados à sua imagem.





O dono do animal não contestou os argumentos. A juíza Marcela de Moura afirmou que a indenização por danos morais é justa pela ofensa causada à vítima, “servindo de alento, amenizando a dor, o sofrimento e a humilhação, de forma efetiva, assim como em reprovação da conduta daquele que lesionou. Este é o caráter dúplice da reparação por danos morais: compensar a vítima e punir o agente agressor”.





O proprietário também foi condenado a pagar o custo do tratamento veterinário, no valor de R$ 785. A decisão é de primeira instância e é passível de recurso.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.