Minas faz leilão de itens confiscados em operações contra o tráfico

O 4° leilão de 2021 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) será realizado nesta quinta-feira (17/6). Os itens a serem leiloados são 23 veículos, entre carros e motos, apreendidos nas operações deao tráfico de drogas e outros crimes relacionados.

Os lances podem ser feitos pelo site . Esta quarta-feira (16/6) foi o último dia para os participantes analisarem os itensPara participar, o cidadão deve ter feito o cadastro 48h antes do leilão, pelo site do leiloeiro público oficial. As informações do sorteio podem ser conferidas no site.

Itens

Os itens recuperáveis poderão voltar à circulação, têm direito à documentação e os arrematantes não serão cobrados por multas, encargos e tributos anteriores à aquisição. Já os itens alienados, sucatas irrecuperáveis e outros, só poderão ser obtidos por empresas de desmonte ou reciclagem, que estão devidamente credenciadas em órgãos de trânsito.

Essa iniciativa é parte do projeto Esforço Concentrado para a Redução dos Bens aguardando Destinação, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Governo do Estado de Minas Gerais.

Prevenção

De acordo com a subsecretária de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais e responsável pelo gerenciamento dos leilões, Andreza Gomes, a realização dos eventos é uma forma de transformar bens apreendidos em recursos para o Estado. O valor arrecadado é repassado para a União e depois retorna ao Governo de Minas.

No estado, os recursos que são arrecadados retornam em ações contra o tráfico de drogas, com campanhas, estudos, capacitações relacionadas à temática das drogas, na gestão do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e em despesas da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.

