Contagem vai dividir homens e mulheres de 35 anos para vacinar

Doses voltam a ser aplicadas após envio de novo lote de vacinas para Contagem (foto: Elias Ramos/Prefeitura de Contagem)

Contagem vai reiniciar a vacinação contra a COVID-19 por idade nesta quinta-feira (5/8), separando mais uma vez homens e mulheres. Desta vez, pessoas com 35 anos completos poderão ser imunizadas.



LEIA TAMBÉM: Posso beber depois de vacinar? Especialista esclarece sua dúvida Com a chegada de um novo lote,vai reiniciar a vacinação contra a COVID-19 por idade nesta quinta-feira (5/8), separando mais uma vez homens e mulheres. Desta vez, pessoas com 35 anos completos poderão ser imunizadas.

A retomada será possível após a chegada de pouco mais de 25 mil doses, encaminhadas pelo governo estadual. A aplicação da segunda rodada do imunizante não foi paralisada em nenhum momento, já que as vacinas estão reservadas para essse público.

Nesta quinta-feira (5/8), será a vez das mulheres procurarem os postos de vacinação. Na sexta (6/8), os homens.

Quem "perdeu" a primeira data para vacinação pode procurar as unidades de saúde, desde que respeitando o escalonamento entre homens e mulheres. Não é necessário agendar para tomar a vacina em Contagem. As unidades credenciadas funcionam das 8h às 15h e os pontos extras dos shoppings, das 15h às 21h. Para vacinar é necessário apresentar o comprovante de endereço no próprio nome de quem for se vacinar. É possível pegar uma declaração de moradia na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, para quem não tem nenhuma conta em seu nome.

Até agora, 296.653 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 105.230 a segunda e 18.970 moradores de Contagem foram imunizados com a vacina de dose única, segundo o último levantamento do Vacinômetro do governo do estado.



A cobertura da primeira dose na população adulta (com 18 anos ou mais) está em 56,33%. Na segunda dose, 23,58%

Veja os locais de vacinação em Contagem:





SHOPPING CONTAGEM – DRIVE THRU

Horário da vacinação: 15h às 21h

Av. Severino Ballesteros, 850 – Cabral

Estacionamento G1





BIG SHOPPING – LOJAS 210/211/284

Horário da vacinação: 15h às 21h

Av. João César de Oliveira, 1275 – Eldorado

REGIONAL ELDORADO

Horário da vacinação: das 8h às 15h





CSU Eldorado – Drive Thru – (Rua Portugal, nº 30 – Eldorado)

UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, nº 245 – Jardim Eldorado)

Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, n° 330 – Santa Cruz)

Cemei Parque São João (Rua 7, 42 – Vale das Perobas)

UBS Água Branca (Avenida Seis, nº 300 – Conjunto Água Branca)



REGIONAL INDUSTRIAL

Horário da vacinação: das 8h às 15h