Cirurgias bariátricas gratuitas voltam a ser realizadas em Belo Horizonte

Cirurgias bariátricas voltam a ser agendadas em clinica popular de Belo Horizonte (foto: Pixabay/Reprodução ) cirurgia bariátrica na Clínica Popular Mais Baleira. Com uma diferença de idade de 16 anos e vidas completamente diferentes, os dois possuem algo em comum: a expectativa para o procedimento tão aguardado. É com a esperança de uma mudança de vida que Luciano Tolentino e Roberto Faria se candidataram a uma vaga parana Clínica Popular Mais Baleira. Com uma diferença de idade de 16 anos e vidas completamente diferentes, os dois possuem algo em comum: a expectativa para o procedimento tão aguardado.





LEIA MAIS 10:00 - 03/06/2021 Obesidade infantil vem aumentando nos últimos anos e preocupa especialistas

11:35 - 11/05/2021 Obesidade: risco de infecção por COVID-19 é até 86% maior

13:43 - 23/07/2021 Hospitais de MG devem realizar 435 mil cirurgias eletivas até o fim de 2022 cirurgias eletivas, voltaram a ser marcadas em Belo Horizonte após serem suspensas com a superlotação dos hospitais pela COVID-19. Com a redução da ocupação de leitos hospitalares por pacientes diagnosticados com o vírus, a Secretaria Estadual de Saúde liberou a retomada das cirurgias adiadas no sistema público por conta da pandemia. As cirurgias bariátricas, junto a outras, voltaram a ser marcadas em Belo Horizonte após serem suspensas com a superlotação dos hospitais pela COVID-19. Com a redução da ocupação de leitos hospitalares por pacientes diagnosticados com o vírus, a Secretaria Estadual de Saúde liberou a retomada das cirurgias adiadas no sistema público por conta da pandemia.





Atualmente 18 pacientes estão na lista de espera pela bariátrica na clínica, que vai arcar com os custos da cirurgia por meio de um consórcio intermunicipal.





Daqui pra frente as coisas sejam muito diferentes para mim" Luciano Tolentino, candidato à cirurgia bariátrica há dois anos









Luciano Tolentino tem 26 anos, vive em Bom Despacho e aguarda a autorização para realizar o procedimento de redução do estômago há dois anos. Obeso desde a infância, deposita na cirurgia a expectativa de uma nova vida, mais ativa e com saúde.





“Tenho dificuldades para brincar com meu filho e para fazer coisas simples da vida, como respirar e dormir [...]. Eu quero que isso mude, eu quero cuidar e brincar com meu filho”, relata.





Luciano já está nas fases finais dos exames pré-cirúrgicos e avaliações médicas. A expectativa é que sua cirurgia seja marcada para 14 de agosto.





“Eu espero que seja um divisor de águas na minha vida, minha saúde. Agradeço a Deus pela oportunidade e eu vou agarrar ela firme agora”, comenta.

Luciano já tem sua cirurgia agendada e espera mudar de vida para participar ativamente da criação do filho de dois anos (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução )





Quatro em cada dez brasileiros estão acima do peso





Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 96 milhões de brasileiros (IBGE). Os números foram divulgados em 2019.





Roberto Faria, residente em Bom Despacho e com 42 anos, é um desses brasileiros. Estudante de medicina veterinária, luta contra o excesso de peso desde 2009 e já teve a cirurgia adiada três vezes desde o início do ano.





Faixa preta em jiu-jitsu, Luciano conta que foi ativo fisicamente em grande parte da sua vida. A vida corrida como estudante universitário e o cotidiano da vida adulta foram dificultando a prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável.





“Com a rotina da faculdade não tinha muito jeito de eu fazer um acompanhamento, uma dieta e uma alimentação correta. Com isso eu fui engordando”, comenta.





Em 2014 ele passou pelo seu primeiro procedimento. Roberto optou pela inserção do balão gástrico e chegou a perder 30 quilos, mas voltou a engordar. Com histórico de perdas na família por complicações na cirurgia bariátrica, o procedimento nunca foi uma primeira opção.

Roberto luta contra o sobrepeso desde 2009 e ainda aguarda por cirurgia, adiada três vezes desde janeiro (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução )

Três anos depois, em 2017, sua luta pelo agendamento de uma cirurgia bariátrica teve início. “Isso é muito complicado pra gente que está esperando, para poder ter um uma luz no fim do túnel, uma possibilidade de viver mais e uma sobrevida maior só com essa cirurgia”, afirma.





O procedimento foi marcado para janeiro deste ano, por conta da superlotação dos hospitais pelo coronavírus, sua cirurgia vem sendo adiada. Roberto aguarda, ansioso e apreensivo, uma nova data que até o momento ainda não foi marcada.





Cirurgias bariátricas no país

O número de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil aumentou 84,73% entre 2011 e 2018. Os números são do último estudo divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica (SBCBM). Neste período, 424.682 procedimentos foram realizados no Brasil.