Dois caminhões pegam fogo em rodovias próximas a Belo Horizonte

Causas do incêndio em caminhão de maçãs são desconhecidas (foto: CBMMG)

A manhã desta quarta-feira (4/8) foi bastante movimentada para o Corpo de Bombeiros, que receberam chamados para combater dois incêndios em caminhões, ambos em rodovias, um em Ribeirão das Neves e outro em Congonhas.

Os bombeiros foram chamados às 6h, alertados de que no KM 500 da BR-040, sentido Sete Lagoas, uma carreta carregada com maçãs, havia pegado fogo. Não houve ferido e, como a rodovia ainda estava vazia, quase sem tráfego, não houve risco para outros veículos. Os restos da carreta foram removidos pela Via-040, concessionária da estrada.

Na altura do KM 596, da rodovia BR-040, entre Congonhas e Belo Horizonte, o motorista de um caminhão percebeu que saía fumaça da parte da frente de seu caminhão. Imediatamente, ele parou no acostamento e assim que saltou do veículo, as chamas tiveram início.



Ele chamou os bombeiros pelo celular e estes conseguiram chegar a tempo de debelar o fogo sem que este chegasse a atingir a carga. O combate ao fogo feito por guarnições de Congonhas e Conselheiro Lafaiete, durou cerca 25 minutos.