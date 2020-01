Incêndio em caminhão causa interdição da BR-381 na Grande BH

Incêndio aconteceu na altura do Km 500, na BR-381 (foto: Reprodução/Google Street View)

Motoristas de BH e Região Metropolitana devem evitar trafegar pela BR-381 em Betim, na Grande BH. Isso porque um incêndio em um caminhão interdita a faixa da direita da rodovia na altura do Km 500, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade.





Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte, mas o fluxo no sentido contrário também é prejudicado. Isso porque a corporação precisou acessar o local pela contramão.





De acordo com a Autopista Fernão Dias, concessionária da rodovia, as duas faixas chegaram a ficar fechadas no local. No entanto, por volta das 18h, o trânsito pela esquerda foi liberado.





O congestionamento é grande no local. Conforme a empresa privada, o engarrafamento chega a cidade de São Joaquim de Bicas, ainda na Grande BH. O pé no freio se estende por seis quilômetros.