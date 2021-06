Fogo e explosão em acidente entre dois caminhões na BR-040

Um dos caminhões explodiu após a batida e ficou totalmente destruído (foto: CBMMG/Divulgação)

Dois caminhões se chocaram, de maneira inusitada, e um deles se incendiou, provocando uma explosão. O fato ocorreu por volta das 18h30 desta segunda-feira (21/6), próximo à praça de pedágio de Capim Branco, na Rodovia BR-040, sentido Sete Lagoas.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Via 040, empresa que administra a rodovia, uma carreta que transportava duas bobinas de aço passou pelo pedágio e acabou colidindo com um caminhão que estava no acostamento.

De imediato, começou um incêndio. Passados alguns minutos, viu-se uma explosão, como se uma bomba tivesse caído no local. O fogo se espalhou por toda a carreta que transportava as bobinas.

Segundo relato dos patrulheiros rodoviários federais, ninguém se feriu. O motorista da carreta que bateu no caminhão saltou rapidamente da cabine de seu veículo, mas não teve qualquer ferimento. Nem precisou ser levado para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar as chamas. Ao todo, foram utilizados 11 mil litros de água para controlar o fogo.



Em função do acidente, o trânsito ficou lento no local, no sentido Sete Lagoas, sendo feito em apenas uma pista.