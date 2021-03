Bombeiros combatem incêndios em caminhão e carreta em Janaúba

Moradores de, no Norte de Minas Gerais, começam a segunda-feira (22/03) com prejuízos. Dois veículos de carga pegaramem diferentes locais durante a madrugada. Asainda são desconhecidas.

No Bairro Coab, caminhão estava estacionado na frente da casa do proprietário

A primeirafoi por volta da 1h50, na Avenida Rede Elétrica, no Bairro Coab. Um caminhão carregado com materiais recicláveis estava em chamas em frente a casa do proprietário. O fogo atingiu parte da carga e da cabine.Depois que o fogo foi apagado, os militares avistaram, nas proximidades, outro foco deque gerava grande fumaça, no bairro vizinho, o Santa Cruz.