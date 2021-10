Outubro Rosa: Hospital Baleia ganha faixa doada por ex-paciente

Faixa em apoio a pacientes com câncer de mama é estendida na entrada do Hospital Baleia, em Belo Horizonte (foto: HB/Reprodução) Nesta segunda-feira (18/10), o prédio do Hospital Baleia, em Belo Horizonte, amanheceu coberto de rosa. Em apoio às pessoas diagnosticadas com câncer de mama, uma faixa foi estendida na fachada da instituição.









Referência no atendimento oncológico adulto e pediátrico em Minas Gerais, a instituição atende a 88% dos municípios do estado, sendo 95% via Sistema Único de Saúde (SUS).

Presente em agradecimento





A faixa em apoio a pacientes com câncer de mama foi um presente de um ex-paciente do hospital. Luís Gustavo Ferreira, hoje com 38 anos, fez um longo tratamento de pé torto congênito na instituição, que tem esse tipo de tratamento também como uma das especialidades.





Luís conta que, ao nascer com os dois pezinhos tortos, em 1983, a mãe não sabia o que fazer e o apoio veio todo do hospital e de sua equipe. “Fiz todo o tratamento aqui pelo SUS e fui acompanhado até os 6 anos de idade.”





Ele e a família, desde então, nutriam a vontade de fazer algo pela instituição, que, como uma entidade sem fins lucrativos, tem como pilar a filantropia. “Eu e minha família somos muito gratos ao Baleia. Tínhamos muita vontade de fazer alguma coisa pelo hospital”, comenta.





O ex-paciente recebeu uma ligação do hospital pedindo uma contribuição para produzir a faixa em apoio ao Outubro Rosa e, de acordo com ele, percebeu que era o momento de retribuir o apoio que sua família recebeu, há 38 anos. “Quando recebi o pedido de orçamento, não acreditei. Coisa de Deus, do destino e, logo pensei, minha chance de retribuir um pouco de tudo o que fizeram por mim”, diz Luís.



Além da oncologia adulta e pediátrica, o Hospital Baleia tem outros Centros de Referência, como a Nefrologia (Hemodiálise e Transplante Renal), Ortopedia e Pediatria, com destaque para o Tratamento e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais (Centrare). Além de mais de outras 30 especialidades médicas, todas com atendimento pelo SUS.