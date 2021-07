Hospital da Baleia completa 77 anos neste domingo

(foto: Hospital da Baleia/Divulgação)



Neste domingo (4/7), o Hospital da Baleia, mantido pela Fundação Benjamin Guimarães, completa 77 anos. E, na data, segundo a instituição “muito há que se comemorar”. Segundo dados do hospital, somente no último ano, foram realizados mais de 500 mil procedimentos médicos e quase 300 mil exames, a fim de oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes.









Segundo Tereza Guimarães Paes, diretora-presidente da Fundação Benjamin Guimarães/Hospital da Baleia, o orgulho é o sentimento predominante ao pensar na trajetória da instituição e na sua contribuição ao longo de mais de 20 anos em que trabalha no hospital. Ela destaca os desafios, mas pondera a importância de se celebrar o aniversário do centro de saúde.

Tereza Guimarães Paes, diretora-presidente do Hospital da Baleia, ao lado de Giovanna Santos Cunha, paciente da oncopediatria (foto: Hospital da Baleia/Divulgação)

A celebração desses 77 anos é motivo de muita alegria para os milhares de pacientes, colaboradores, parceiros e amigos que constroem, no dia a dia, a história do Hospital da Baleia. Tereza Guimarães Paes, diretora-presidente da Fundação Benjamin Guimarães/Hospital da Baleia







“Trabalho voluntariamente na Instituição há mais de 20 anos e tenho muito orgulho de pertencer à 4° geração do fundador do Hospital da Baleia, Benjamin Ferreira Guimarães. O último ano foi de grandes desafios para a instituição, mas estamos felizes em comemorar essa data, na certeza de que não temos medido esforços para oferecer atendimento médico de qualidade e humanizado a pacientes de 88% dos municípios de Minas Gerais. A celebração desses 77 anos é motivo de muita alegria para os milhares de pacientes, colaboradores, parceiros e amigos que constroem, no dia a dia, a história do Hospital da Baleia.”





Campanha de aniversário

Conforme a instituição, “o Hospital da Baleia segue, sem medir esforços, cuidando da vida dos mineiros e oferecendo excelência na assistência à saúde”. Por isso, o hospital planeja arrecadar fundos por meio da campanha de aniversário para melhorar e otimizar a assistência médica.





“O Baleia conta com você em mais um ano e, saiba, que você também pode contar com o Hospital da Baleia. A nossa meta de arrecadação é R$77 mil, em comemoração aos 77 anos de uma história marcada pela filantropia e excelência na assistência à saúde. Doe R$1 para o Hospital da Baleia e salve milhares de vidas”, diz a instituição.





Para doar, os interessados devem acessar o aplicativo de seu banco, selecionar a opção PIX, inserir a chave rededeamigos@hospitaldabaleia.org.br e clicar em “continuar”. “Faça a sua doação, compartilhe e ajude o Hospital da Baleia a continuar cuidando de quem mais precisa”, convida o Hospital da Baleia.





* Estagiária sob a supervisão da subeditora Ellen Cristie.