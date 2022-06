Subsolo de hospital em Caratinga pega fogo

Fogo ficou concentrado na lavanderia do hospital, mas fumaça chegou a atingir a parte administrativa da unidade (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

O subsolo do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (30/06).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Segundo os militares, não havia funcionários trabalhando no momento que o incêndio começou.

Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

O fogo ficou concentrado na lavanderia, localizada no subsolo do hospital, em um dos anexos da unidade. Mas a fumaça afetou o forro de algumas salas do andar superior, onde fica a parte administrativa.

Os militares realizaram busca por vítimas em toda a área do anexo afetado e eliminaram o risco de um novo incêndio começar. Ninguém ficou ferido.

Militares orientaram deixar o local isolado até a visita da Defesa Civil (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Por se tratar de um anexo, a ala com pacientes não foi afetada e o hospital não precisou ser evacuado.

Segundo os bombeiros, os administradores da instituição foram instruídos a solicitar a presença de um engenheiro para avaliar as condições da estrutura predial.

O bombeiros também orientaram a deixar o local isolado até a presença da perícia da Polícia Civil que foi acionada para comparecer ao hospital.

MAIS UM CASO

Na segunda-feira (27/06), o décimo andar da Santa Casa de Belo Horizonte pegou fogo após uma pequena explosão em um dos equipamentos da unidade hospitalar.

O prédio precisou ser evacuado e dois pacientes morreram durante o processo de transferência, segundo hopsital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém morreu em decorrência direta do incêndio.