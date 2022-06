Princípio de incêndio na Santa Casa começou após pane de aparelho

Tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros, detalhou como o incêndio o começou no hospital (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (27/6), começou com uma pequena explosão em um dos equipamentos da unidade hospitalar e, posteriormente, evoluiu para um princípio de incêndio. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.





"O incêndio ele começou por volta de 8h07, 8h08 da noite, imediatamente as nossas equipes foram chamadas e o nosso deslocamento já iniciado 8h11, como a gente tem um batalhão que fica muito próximo aqui, em menos de cinco minutos, a gente já tinha uma equipe que estava aqui dentro. Quando a gente chegou o relato que a gente teve da profissional que estava dentro do local é que aconteceu uma pequena explosão", detalhou o tenente Pedro Aihara sobre o ocorrido.

No local, os bombeiros priorizaram o atendimento a pacientes que necessitavam de maior atenção, a evacuação segura dos pacientes e o cuidado para que o fogo não se alastrasse. De acordo com o tenente, cerca de 200 pessoas foram evacuadas do 9º e 10º andar, e 950 pacientes, de maneira progressiva, do restante hospital.





"Uma preocupação nossa era garantir que esse incêndio não se alastrasse para o restante do andar, porque a gente tá falando do décimo andar que é um andar que contempla a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), então muitos pacientes delicados. A gente fez a compartimentação desse incêndio e também a evacuação dos andares", explica Aihara.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais