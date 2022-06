Incêndio na Santa Casa: parentes esperam por notícias na porta do hospital

Familiares de pacientes da Santa Casa aguardam por notícias na porta da unidade hospitalar (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Os familiares de pacientes da Santa Casa estão aguardando por notícias sobre a localização e estado de saíude deles na porta do hospital. Devido ao incêndio que atingiu o 10° andar, 21 pessoas foram transferidas e dois pacientes morreram durante os procedimentos.













Leia mais: Incêndio na Santa Casa de BH: paciente relata desespero "Não sei onde minha prima está. Ela estava no 10° andar, mas não sabemos se ela foi transferida ou se ela é um dos pacientes que foi a óbito. Viemos aqui ter notícias, mas eles pediram para aguardar aqui fora", disse ela.





Um familiar de outro paciente, que pediu para não ser identificado, contou que está aguardando para entrar no hospital desde ontem a noite e aguarda o horário de visita.

"Meu parente estava no 10° andar. Já fui informada que ele continua aqui na Santa Casa e está bem. Agora estou esperando o horário de visita. Agradeço aos funcionários da Santa Casa pelo cuidado na hora do incêndio", disse.





Mesmo com o incêndio, o ambulatório segue atendendo normalmente . A estudante Amanda Soares, de 23 anos, veio acompanhar o sobrinho, que foi atendido na manhã de hoje.





"Meu sobrinho veio de transferência e foi atendido. Estamos esperando informações sobre o estado de saúde dele e horário de visita", falou.





Ao todo, 931 pacientes estavam na Santa Casa no momento do incêndio . 50 deles estavam no andar que foi atingido. 21 foram transferidos para outros hospitais e 29 foram remanejados dentro da Santa Casa.